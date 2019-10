Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wyż z centrami nad Skandynawią i Morzem Norweskim. Z północy napływa chłodne powietrze arktyczne.

Pogoda na niedzielę, 6 października

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, głównie w północnej połowie kraju a także na Podkarpaciu, opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w szczytowych partiach Tatr opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 6 st. na północnym wschodzie do 10 st. na zachodzie i 11 st. na południowym zachodzie; na Podhalu około 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w południowej i zachodniej Polsce zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego i gdzieniegdzie na północy oraz południowym wschodzie przelotne opady deszczu, krupy śnieżnej lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. na Podlasiu do 2 st. na Pomorzu Zachodnim; cieplej będzie nad samym morzem: od 3 do 6 st, a w miejscowościach podgórskich od -4 do -3 st. Wiatr przeważnie słaby, północny i północno-zachodni.

Pogoda w Warszawie

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 9 st.; wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, stopniowo słabnący i przechodzący w zmienny. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 1 st; wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/PAP/IMGW