To będzie upalna niedziela, którą w całym kraju jedynie nieznacznie „schłodzą” burze. Na zachodzie Polski termometry pokażą aż 34 stopnie Celsjusza! IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami - poza powiatami w górach obowiązują w całej Polsce.

IMGW przewiduje kolejny dzień pod znakiem niebezpiecznego dla zdrowia i życia gorąca. Polska wciąż znajduje się w strefie wyżu, w tzw. ciepłym powietrzu polarnym kontynentalnym. Przyniósł on nad Wisłę znaczny skok temperatur w górę.

Poza upałami w niedzielę przewiduje się małe i umiarkowane zachmurzenie. W całym kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu lub burze. W czasie tych drugich może spaść nawet do 25 mm wody na metr kwadratowy, a miejscami grad. W czasie burz prędkość wiatru sięgnie 80 km/h.

IMGW: Upały i burze. Gorąco w całym kraju, wydano alerty

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 27 stopni C, na Podhalu i północnym wschodzie oraz nad morzem przez 31-32 st. C. w centrum po aż 34 st. C na zachodzie.

Wyjąwszy kilka powiatów górskich, cała Polska objęta została alertami IMGW. Ostrzeżenia przed upałem 2. stopnia obowiązują poza woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim i północną częścią mazowieckiego. We wspomnianych obszarach zagrożenie jest mniejsze, oznaczone jako 1. stopień.

Z kolei w sześciu województwach wydano alerty 1. stopnia przed burzami.

RadioZET.pl/IMGW