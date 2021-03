Pogoda w niedzielę będzie wietrzna. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego.

IMGW wydaje ostrzeżenia. Pogoda na niedzielę

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, z południowego zachodu. Silniejsze porywy wiatru, do 80 km/h wystąpią w powiatach nadmorskich.

Zgodnie z prognozami IMGW w niedzielę w całym kraju zachmurzenie na ogół będzie duże, w centrum i na południu możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na Pojezierzu Pomorskim i na Kaszubach oraz w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Wysoko w górach opady śniegu. Na południu Lubelszczyzny po południu możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w górach o 5 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st. C, 4 st. C nad samym morzem i w miejscowościach podgórskich, około 6 st. C, 7 st. C na przeważającym obszarze do 9 st. C na południu kraju. Wiatr umiarkowany, ale na zachodzie i nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Porywy wiatru przeważnie około 75 km/h, nad morzem do 80 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Biomet będzie niekorzystny. "Utrzyma się przewaga niekorzystnych warunków biometeorologicznych, głównie za sprawą porywistego wiatru. Znaczne obciążenie zimnem szczególnie mocno odczujemy w pasie nadmorskim z samego rana" - czytamy w komunikacie IMGW.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Twitter/IMGW-PiB