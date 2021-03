Oblodzenie o poranku i opady śniegu, najwięcej w górach. Pogoda na piątek

IMGW wydał w czwartek wieczorem ostrzeżenia przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu. "Szklanka" na drogach utrzymała się przez noc i potrwa do godz. 9 rano w całej Polsce – alerty wydano dla wszystkich, 16 województw. "Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie" – podał IMGW. Poranne przymrozki wyniosą do – 6 st. C. na Suwalszczyźnie.

Pogoda w piątek będzie oznaczała duże zachmurzenia na południu i południowym wschodzie, ale pojawią się również rozpogodzenia. Przewiduje się opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm, a w Karpatach do 13 cm. Najdłużej alerty "śnieżne" utrzymają się w Karpatach – do godz. 17 w piątek.

Oblodzenie z rana, opady śniegu w górach, ale nie tylko. Pogoda na piątek

W centrum i na północy utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Również może popadać śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem. Na krańcach północnych lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie na zachodzie do 4 st. C; najchłodniej będzie w rejonach podgórskich - od -2 st. C do „zera”. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północny i północno-zachodni. terenie objętym ostrzeżeniami przed oblodzeniem IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na przeważającym obszarze alerty obowiązują do godz. 9 w piątek.

RadioZET.pl/IMGW