Polska w obrębie wyżu. Sobota pod znakiem słońca, braku zachmurzenia

Nad Polską rozciąga się klin wyżowego powietrza. Aż do wtorku możemy spodziewać się słonecznych, nieznacznie cieplejszych dni niż ostatnio. Dziś najcieplej będzie na Dolnym Śląsku – termometry pokażą 22 stopnie Celsjusza.

Pogoda na sobotę, 19 września. Znajdujemy się w obrębie wyżu, który zapewnia Polsce słoneczną aurę, ale i suchość.

Synoptycy nie przewidują opadów deszczu i burz, ani nawet większego zachmurzenia. W większości regionów termometry „dobiją” w ciągu dnia do 20 stopni Celsjusza, lub tę wartość przekroczą.

Pogoda na sobotę. Będzie słonecznie i sucho

Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku (22 st. C.), najchłodniej na Suwalszczyźnie (17 st. C.). W centrum kraju spodziewać się możemy 20 st. C. (Mazowsze, Wielkopolska, ziemia łódzka).

Wiatr przeważnie słaby, zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo