Pogoda w sobotę się zmieni. "Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na długi weekend możliwe są przelotne opady deszczu i burze" - podaje Informacyjna Agencja Radiowa.

Pogoda na sobotę. Ciepło tylko na północnym zachodzie. Gdzie jest burza?

Ciepło utrzyma się już tylko na północnym zachodzie Polski. Termometry mogą pokazać tam nawet od 25 do 26 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze przelotne deszcze, a na północy burze - prognozuje synoptyk IMGW Mateusz Barczyk.

- W sobotę rano będzie jeszcze w miarę dobrze, czyli trochę przelotnego deszczu na południu i na północnym wschodzie. Może też zagrzmieć. Z czasem tych przelotnych opadów będzie przybywać - mówi synoptyk.

- Właściwie tylko na Zachodnim Pomorzu i w części Wielkopolski nie będzie padało. Na pozostałym obszarze kraju przelotne deszcze – dodaje Barczyk. Burze mogą wystąpić na północnym wschodzie i na południu Polski.

Wraz z opadami przyjdzie ochłodzenie. Termometry pokażą od ok. 17-18 stopni na Górnym Śląsku i w Małopolsce, do ok. 20 stopni na Podlasiu.

RadioZET.pl/PAP/IAR/IMGW