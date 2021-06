Pogoda na długi weekend. W Boże Ciało będzie ciepło, a w kolejnych dniach?

Prognoza pogody na długi weekend napawa optymizmem. Jak podaje IMGW, nad Europą dominować będzie rozległy wyż znad Skandynawii, pod którego wpływem będzie Polska. Z północnego wschodu napływać będzie suche powietrze pochodzenia kontynentalnego. Jedynie zachodnia część kontynentu oraz jego krańce wschodnie będą pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych.

Pogoda na długi weekend. Optymistyczna prognoza IMGW. Będą upały i burze?

Boże Ciało będzie pogodne i suche. Miejscami na wschodzie i północy oraz na Przedgórzu Sudeckim możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C na południowym wschodzie do 24 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad Zatoką Gdańską od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W piątek również zanosi się na stabilną i raczej suchą aurę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo duże, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Na zachodzie i południowym zachodzie, z wyjątkiem Sudetów, bez opadów. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie Pomorza, Kujawach i Mazurach możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C na południowym wschodzie do 25 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad Zatoką Gdańską od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków wschodnich.

Weekend również będzie słoneczny, choć możemy spodziewać się nieco więcej odpadów. Jak informują synoptycy IMGW, sobota będzie na ogół pogodna. Deszcze popadają przelotnie, po południu i wystąpią jedynie lokalnie. Szczególnie można się ich spodziewać na wschodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna na ogół od 21 st. do 25 st., w obszarach podgórskich oraz nad morzem od 17 st. do 20 st. Dominować będzie słaby wiatr.

W niedzielę również piękna pogoda, ale upałów nie będzie. Może także spaść deszcz - głównie na południowym zachodzie i krańcach południowych Polski. Na pozostałym obszarze prawdopodobieństwo opadów będzie niskie. Temperatura będzie oscylować w przedziale od 21 st. do 25 st. W obszarach podgórskich i nad samym morzem będzie nieco chłodniej - od 17 st. do 21 st. Wiatr nadal słaby i umiarkowany.

Oglądaj

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW/PAP/Twitter