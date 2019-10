Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda na środę, 16 października oznacza kontynuację ciepłego tygodnia. Po słonecznym wtorku nie zmącą tego przelotne opady na zachodzie kraju i na Pomorzu. W przelotnych opadach może tam spaść do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.

W Zachodniopomorskiem będzie też najchłodniej, bo ok. 15 stopni C. Im dalej na południowy wschód, tym cieplej. W centrum spodziewać się możemy dziś ok. 20 stopni C., a na Podkarpaciu nawet 23 stopni C. Na południowym wschodzie spodziewamy się słońca przez cały dzień.

Jesienne, wręcz późnoletnie ciepło, stonuje nam silniejszy wiatr. Jak zapowiadają synoptycy, może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę. Jeszcze mocniej zawieje w górach, do 100 km/godz.

