Dziś szczyt ocieplenia i nawet 20 st. na termometrach. To już koniec zimy?

Pogoda w lutym nas rozpieszcza. W środę w całym kraju synoptycy zapowiadają wyraźne ocieplenie. Najwyższe temperatury odnotują mieszkańcy Dolnego Śląska. Tam termometry mogą pokazać nawet 20 st. C. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie - w Suwałkach - ok. 7 st. C.

Pogoda na środę pod znakiem dwucyfrowych temperatur. Synoptyk IMGW Mateusz Barczyk zaznaczył, że w środę rano do południa miejscami mogą się utrzymywać mgły. Najdłużej takie zjawisko może występować we wschodniej części kraju, zwłaszcza na Podlasiu. Poza tym w całej Polsce będzie pogodnie.

Dziś w kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na Podlasiu możliwy słaby deszcz lub mżawka. Wieczorem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna na wschodzie i na wybrzeżu od 7 do 12 st., a na pozostałym obszarze kraju od 13 do 18 st. i do 20 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda w środę. Będzie bardzo ciepło. W weekend ochłodzenie

Według prognoz IMGW najcieplej, bo 17, 18 st. będzie w Polsce południowo-zachodniej. Najniższa temperatura w dzień spodziewana jest w północno-wschodniej części kraju. W okolicach Suwałk wyniesie ona 7 st. C. Jak podaje z kolei serwis dobrapogoda.pl, apogeum ocieplenia ma przypaść właśnie na środę i czwartek. 24 i 25 lutego słupki rtęci mogą pokazać nawet 20 stopni, czyli temperatura zbliży się do rekordu ciepła w lutym.

Słaby deszcz może pojawić się rano w rejonie Siemiatycz, ale - jak prognozuje synoptyk IMGW - szybko odsunie się znad Polski. Zasadniczo w południe nie powinno już padać. Podobne lub nawet wyższe temperatury spodziewane są w czwartek, kiedy to 18 st. C może pojawić się w rejonie Górnego Śląska. Najprawdopodobniej będzie również mniej mgieł i więcej błękitnego nieba.

Synoptyk IMGW zapytany o to, czy wysokie temperatury w dalszym ciągu będą powodowały zagrożenie roztopami, zaznaczył, że śnieg zalega jeszcze na wschodzie Polski. Dodał, że na Lubelszczyźnie pokrywa lodowa we wtorek wynosiła jeszcze 27 cm, a w Suwałkach 25 cm. Znaczna grubość pokrywy notowana była również w okolicach Białegostoku.

Poinformował także, że w Polsce wschodniej roztopy będą występowały przynajmniej do piątku. Przypomniał, że dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, a także na Pogórzu Karpackim wystawione zostały alerty meteorologiczne dotyczące roztopów.

IMGW prognozuje ponadto, że w piątek nad Polską pojawi się front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu mogące spotęgować topnienie śniegu. Natomiast od soboty, choć nastąpi ochłodzenie, to temperatury w dzień nadal będą dodatnie.

RadioZET.pl/PAP/IMGW