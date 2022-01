Pogoda na styczeń 2022. Nadciąga kolejny atak zimy. Opady śniegu i mróz w prognozach

Zima ze śniegiem i mrozem wraca do Polski – zapowiadają synoptycy IMGW. Pogoda zmieni się już w pierwszym tygodniu stycznia. Temperatura może spaść nawet do -6 stopni Celsjusza.

Zimowa pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Po sylwestrowo-noworocznym ociepleniu do Polski zacznie napływać znów chłodne powietrze z północy Europy. Opady deszczu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i śnieg. Ponownie chwyci mróz – przewiduje IMGW.

Pogody na styczeń 2022. Zima wraca do Polski

Początek obecnego tygodnia będzie wciąż ciepły, ale z opadami deszczu lub mżawki. W ciągu dnia temperatura powietrza wzrośnie do 10 stopni Celsjusza. W górach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. W Tatrach prognozowany jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej do 10 cm. Gdzieniegdzie będzie również mocno wiać, nawet do 75 km/h.

Ochłodzenie odczujemy już w środę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują na ten dzień opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy temperatura powietrza spadnie nawet do -6 stopni Celsjusza, a w dzień wzrośnie zaledwie do 3 stopni. Taka pogoda utrzyma się również w czwartek. W Trzech Króli termometry wskażą w dzień około 3 stopni Celsjusza, a w nocy trochę niższy niż w środę spadek temperatury do -2 stopni.

Na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie, ale na południowym zachodzie możliwe są już większe przejaśnienia i rozpogodzenia, związane z rozbudową wyżu z centrum przemieszczającym się znad Czech nad Ukrainę. Osłabnie także nieco prędkość i porywistość wiatru, który przejściowo zmieni swój kierunek na północno-zachodni.

Koniec tygodnia zapowiada się z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami oraz z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura w nocy wyniesie od -6 stopni do 0, a w dzień od -2 do 3 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW/PAP