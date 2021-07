Pogoda na weekend 17-18 lipca. Upały i burze nie odpuszczają. Nowa prognoza IMGW

Pogoda w weekend będzie nadal upalna i burzowa. Jak podają synoptycy IMGW, w sobotę (17 lipca) temperatura powietrza wyniesie od 25 stopni na zachodzie do nawet 33 stopni Celsjusza na wschodzie. W niedzielę zrobi się nieco chłodniej, a na Pomorzu będzie nawet około 23 stopni. Burze, lokalnie nadal silne, wystąpią we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie i Pomorzu, za sprawą rozbudowującego się wyżu, będzie już spokojnie.

Pogoda na sobotę 17 lipca. Temperatura do nawet 33 stopni Celsjusza

W sobotę województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz lokalnie do 30 mm. Bez zjawisk na krańcach północno-zachodnich regionach w także na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na zachodzie regionu do 31 stopni na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim także zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz możliwe porywy do 80 km/h.

Prognozy dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26 stopni na zachodzie do 31 stopni na wschodzie i północy regionu. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27 stopni na zachodzie do 33 stopni Celsjusza na wschodzie regionu. Wiatr słaby, przeważnie północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W województwach: dolnośląskiego, opolskim i śląskim również zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów burzowych lub silnych przelotnych do 30 mm. Temperatura maksymalna od 24 do 29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Dla woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego także prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Od godzin południowych miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27 do 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na niedzielę 18 lipca. Ochłodzenie, burze nadal będą silne

W niedzielę w województwie zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni, nad morzem około 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, północno-zachodni.

Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami także z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 29 stopni Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 80 km/h.

Dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego synoptycy IMGW zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni Celsjusza. Na Mazowszu oraz w woj. łódzkim i lubelskim także zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Temperatura maksymalna od 26 stopni na zachodzie do 30 stopni Celsjusza na wschodzie regionu.

W woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na Górnym Śląsku przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Również prognoza dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego przewiduje zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni.

RadioZET.pl/PAP