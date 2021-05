Wtorek najcieplejszym dniem roku? "Powiew lata, nie wiosny"

Temperatura we wtorek wzrośnie, na zachodzie kraju może być nawet do 28 stopni w cieniu, co oznacza, że może to być nawet najcieplejszy dzień roku. "Dzień będzie piękny i słoneczny" – powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wtorek będzie najcieplejszym dniem maja, a synoptycy porównują nawet dzisiejszą prognozę do tej na lato, a nie wiosnę. "We wtorek temperatura powietrza będzie wyższa niż w poniedziałek. Można śmiało mówić o powiewie nie wiosny, a lata. Powietrze, które do nas napływa, pochodzi z północnej Afryki" – wyjaśniła PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Wyjaśniła, że dzień upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba. "W większości kraju niebo powinno być bezchmurne. Temperatura na przeważającym obszarze części zachodniej naszego kraju wynosić będzie 27 stopni, a miejscami będzie to do 28 stopni w cieniu" – podała Dąbrowska.

Synoptyczka IMGW: W całej Polsce temperatury powyżej 20 stopni C.

Wyjąwszy półwysep Helski w całym kraju termometry pokażą dziś powyżej 20 stopni Celsjusza. "Termometry pokażą do 25 stopni w centrum i na południu kraju, około 21-22 stopni na północnym wschodzie. Wiatr troszeczkę silniejszy niż w poniedziałek, miejscami porywisty, w granicach do 55 km/h, ale będzie to wiatr ciepły" – dodała synoptyk.

Fala ciepła utrzyma się na tydzień po majówce – jeszcze w środę podobnej aury możemy spodziewać się we wschodniej i centralnej Polsce. "Na zachód wchodzić będzie strefa frontu, który przyniesie nam wzrost zachmurzenia i opady deszczu. Będą burze, intensywne ulewy i silny wiatr" – dodała.

