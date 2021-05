Saharyjski pył znowu pojawi się nad Polską. Jak informuje portal FaniPogody.pl, "wraz z napływem masy z południa, z pustynnych terenów Afryki, do naszego kraju zacznie docierać coraz większa porcja pyłu saharyjskiego. Szczególnie zaznaczy się pod postacią charakterystycznego zmętnienia nieba, zwłaszcza w trakcie w trakcie wschodów i zachodów Słońca".

"Modele numeryczne prognozują wysoką koncentracje pyłu saharyjskiego. Znajdzie się on już w poniedziałek nad Polską, a we wtorek i środę spodziewana jest znaczna koncentracja" - podaje portal.

Pierwsze dwa dni nowego tygodnia w całym kraju będą słoneczne. We wtorek chmury pojawią się jedynie na zachodzie, tam też możliwy przelotny deszcz. Praktycznie w całym kraju, w najcieplejszym momencie dnia temperatura przekroczy 20 st. C. Na wschodzie i nad morzem będzie od 19 st. C, a na zachodzie nawet 28 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty, w porywach do 60 km/h. Na Przedgórzu Sudeckim oraz Opolszczyźnie nawet do 75 km/h. Wiał będzie na ogół z południa lub południowego wschodu.

fot. SKIRON, FaniPogody.pl

Środa będzie nieco chłodniejsza. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na wschodzie do 25 st. C na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu na zachodzie, a na południu burze z porywami wiatru do 70 km/h. Na pozostałym obszarze nadal dużo słońca. Wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr, okresami porywisty – prognozuje IMGW.

W czwartek nieznacznie się ochłodzi. Będzie więcej chmur oraz przelotnych opadów. W piątek i sobotę miejscami wystąpią burze. "Wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo wschodni i południowo-wschodni, od piątku z kierunków zachodnich" – czytamy w prognozie IMGW. Nocami temperatura wyniesie od 5 st. C na wschodzie do około 10 st. C na zachodzie i nad morzem. Temperatura maksymalna od 13 st. C na północy do 18 st. C na południu i zachodzie.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW/ FaniPogody.pl