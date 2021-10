IMGW prognozuje dalsze ochłodzenie, do którego dojdzie strefa zachmurzeń z opadami deszczu. To skutek wpływu chłodnego i wilgotnego powietrza, które nadciągnęło nad Polskę.

- W poniedziałek wspomniany front oddziaływał będzie głównie w zachodniej połowie kraju, gdzie spodziewamy się wzrostu zachmurzenia oraz wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cieplej będzie na wschodzie, gdzie utrzymają się wpływy dotychczasowego frontu – pogodnego i suchego.

Burze nad morzem, śnieg z deszczem w górach

- Spodziewamy się w całym kraju opadów. Na Wybrzeżu nie wykluczamy burz. W rejonach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem, a w wysokich partiach gór, zarówno Sudetach jak i Karpatach, śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od około 6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 9-12 stopni na Wybrzeżu – mówiła PAP synoptyczka IMGW.

Po chłodnym poranku w dzień temperatura wzrośnie do przeważnie 11-14°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wysoko w górach porywisty do 60 km/h. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do -3 st. C. Na wybrzeżu wiatr w porywach osiągnie prędkość do 65 km/godz.

