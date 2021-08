1 września pogoda nie dopisze. Powrót do szkół w strugach deszczu

Pogoda 1 września nie zapowiada się dobrze. Synoptycy przewidują, że powrót do szkół będzie chłodny, a w wielu miejscach także deszczowy.

Pogoda 1 września 2021. Prognoza IMGW

Według prognozy IMGW na północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, i tam nie powinno padać. Na pozostałym obszarze pojawi się więcej chmur, wystąpią opady deszczu i możliwe będą burze. Rano strefa opadów obejmie obszar od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę i do godzin południowych przemieści się na południowy wschód Polski. Po południu w całym kraju miejscami możliwy przelotny deszcz.

Będzie też chłodno. W nocy temperatura powietrza spadnie do 9-11 st. C na Pomorzu Zachodnim i 11-13 st. C na pozostałym obszarze kraju. W ciągu dnia najchłodniej będzie na Wybrzeżu, ok. 15-17 st. C. W innych regionach Polski od 17 st. C do 19 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, lokalnie porywisty, północno-zachodni i północny.

