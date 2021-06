Gwałtowna zmiana pogody w sobotę. Jednak burze nadal mogą być groźne

Pogoda w sobotę przyniesie wytchnienie od upałów, a w niemal całym kraju także od burz. Jak przekazał synoptyk IMGW, "około godziny 8-9 temperatura będzie wzrastać i na przeważającym obszarze kraju będzie około 20 stopni, miejscami nawet powyżej". Na terenie całego kraju będzie przeważnie pogodnie. Chmury pojawią się głównie na południowym wschodzie, południu i w centrum.

Pogoda. Chłodna sobota. Miejscami wystąpią burze

"Mimo tego, że front opuści już Polskę, to na krańcach południowo-wschodnich możliwe będą burze" - powiedział Szymona Ogórek. Dotyczy to województwa podkarpackiego i części małopolskiego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Możliwe będą przelotne, lokalne opady deszczu. "Jednak nie powinno być tego dużo" - zaznaczył synoptyk.

Upalne, zwrotnikowe powietrze znajdzie się już poza granicami Polski i zostanie wyparte na wschód. W związku z tym nie będzie upalnie, nawet na wschodzie kraju. Temperatura powietrza osiągnie od 23 do 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na krańcach południowych i na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 75 km/h.

Gdzie jest burza 25 czerwca? Ostrzeżenia dla dziewięciu województw

Gdzie jest burza 25 czerwca wieczorem? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego, drugiego stopnia o burzach z gradem dla wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia obowiązują w dziewięciu województwach.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w woj. lubelskim, podkarpackim, wschodniej części woj. podlaskiego i mazowieckiego oraz południowej części woj. małopolskiego i śląskiego.

W tych regionach IMGW prognozuje, że miejscami mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie może padać grad.

Natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dotyczy woj. świętokrzyskiego, łódzkiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, wschodniej i centralnej części woj. mazowieckiego oraz północnych części woj. śląskiego i małopolskiego.

Według IMGW na tych terenach mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.

W nocy należy spodziewać się burz na wschodzie i południu. "W głębi kraju szansa na burze będzie mniejsza a w centrum i na zachodzie minimalna" - czytamy w komunikacie IMGW.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/oprac. AK