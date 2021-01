Uwaga, będzie ślisko. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla trzech województw. Żółte alerty będą obowiązywać do godz. 8 we wtorek.

IMGW wydał ostrzeżenia dla trzech województw. Alerty pierwszego stopnia dotyczą oblodzenia na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego i dla większości województwa zachodniopomorskiego z wyjątkiem części północno-zachodniej.

IMGW ostrzega: będzie ślisko. Alerty dla trzech województw

W województwach objętych ostrzeżeniami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna powietrza może tam wynieść ok. -2 st. C., zaś temperatura minimalna gruntu ok. -4 st. C. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 8 we wtorek.

fot. IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/PAP/IMGW