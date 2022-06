Pogoda. Idzie fala upałów. Mapy już płoną, a IMGW wydaje drugi stopień alertu

Fala upałów z temperaturami sięgającymi blisko 40 stopni Celsjusza dotrze do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Pogoda będzie szczególnie niebezpieczna w sobotę i niedzielę.

Pogoda w długi weekend czerwcowy rozpali termometry do czerwoności. Nad Polskę nadpływa fala upałów, w związku z czym najbliższe dni będą ekstremalnie gorące. Synoptycy IMGW wydali na sobotę oraz niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem.

Pogoda. Czeka nas fala upałów. Na termometrach ponad 30 stopni

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czekają nas upały z temperaturą maksymalną w dzień od 32 do 35 stopni Celsjusza, a w niedzielę lokalnie do 36 stopni. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w:

południowej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego,

zachodnim pasie województwa kujawsko-pomorskiego i opolskiego,

wschodniej części województw wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Alert drugiego stopnia przed silnym upałem ogłoszono dla:

południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego,

województwa lubuskiego,

zachodniej części Wielkopolski,

zachodniej i środkowej części województwa dolnośląskiego.

Przypominamy, że upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu i życiu. Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci, osób niesamodzielnych oraz w wieku podeszłym, rekonwalescentów, a także chorych przewlekle – zwłaszcza ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz chorych na cukrzycę.

