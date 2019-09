Pogoda już od kilku dni daje nam się we znaki. Lato już nie wróci, noce robią się chłodne, choć w ciągu dnia też ciepło nie jest, a temperaturę odczuwalną skutecznie obniża silny wiatr.

Najchłodniej jest w ostatnich dniach w górach. W Tatrach spadł już śnieg, a ratownicy TOPR apelują do turystów o rozwagę, bo szlaki są oblodzone. Na Kasprowym Wierchu jest minus pięć stopni Celsjusza.

Trudne warunki panują też w Karkonoszach. We wtorek temperatura na Śnieżce spadła do -2,5 kresek, ale odczuwalna była znacznie niższa i wynosiła… -27 stopni Celsjusza. To przez silny i bardzo mroźny wiatr. We wtorek rozpędzał się do 115 kilometrów na godzinę. Karkonoski Park Narodowy apeluje o ostrożność.

A śnieg w najbliższych dniach wciąż może w górach przelotnie popadać. Temperatura odczuwalna nie powinna być jednak już tak niska, bo wiatr stopniowo słabnie. Pod koniec tygodnia będzie wiać z prędkością do maksymalnie 60-65 kilometrów na godzinę.

RadioZET.pl