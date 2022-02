IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed śnieżycami, zawiejami i zamieciami śnieżnymi. W południowych powiatach województwa małopolskiego może spaść nawet 30 cm śniegu, a wiatr w porywach będzie osiągał prędkość do 60 km/h. "Służby są w pełnej gotowości do wzmożonych działań" – zapowiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pogoda znów da nam popalić. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte i pomarańczowe alerty przed intensywnymi opadami śniegu dla województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz pomorskiego.

IMGW ostrzega przed opadami śniegu. Miejscami spadnie nawet 30 cm

Szczególnie niebezpieczne warunki pogodowe mają wystąpić w Małopolsce. Intensywne śnieżyce spodziewane są w powiatach: limanowskim, myślenickim, nowotarskim, oświęcimskim, suskim, tatrzańskim i wadowickim. Szacuje się, że od godzin wieczornych dzisiejszego dnia do wczesnych godzin rannych w środę, pokrywa śnieżna może przyrosnąć miejscami od 20 do 30 cm. W powiatach gorlickim, nowosądeckim oraz Nowym Sączu może spaść od 10 do 20 cm śniegu.

Spodziewane są tu także zawieje i zamiecie śnieżne. Prędkość wiatru w porywach może osiągać 60 km/h. Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem pierwszego stopnia obowiązuje od godzin wieczornych we wtorek do środy rano i obejmuje Nowy Sącz oraz powiaty: limanowski, myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, gorlicki i nowosądecki.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwrócił się do zarządców dróg o pełną mobilizację sił i środków. "Przypominam też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drogach, choćby o dostosowaniu prędkości do warunków. Pamiętajmy, że wszelkim opadom towarzyszy zmniejszona widoczność na drodze, dlatego tak ważne jest to, aby piesi nosili odblaski" – przypomniał.

"Niestety zapowiada się niespokojna noc. Służby są w pełnej gotowości do wzmożonych działań" – zapowiedział Łukasz Kmita. W wyniku zawiei i zamieci śnieżnych, które nawiedziły Małopolskę w ostatnich dniach, zostały powalone drzewa, uszkodzone budynki, zerwane lub uszkodzone linie telefoniczne i energetyczne. Wśród 800 interwencji straży około 100 dotyczyło częściowych uszkodzeń dachów. Najwięcej razy straż pożarna interweniowała w Krakowie, Nowym Sączu, Wadowicach, Tarnowie i powiecie limanowskim.

RadioZET.pl/IMGW/PAP