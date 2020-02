Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w drugim tygodniu lutego ulegnia gwałtownej zmianie. Polska znajduje się w zasięgu głębokiego, aktywnego niżu z ośrodkiem nad północną Norwegią - z zachodu na wschód będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Szczególnie w strefie frontu i za frontem porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, a wysoko w górach do 200 km/h. Silny wiatr utrzyma się w poniedziałek, głównie na wschodzie Polski, będą mu towarzyszyć przelotne opady deszczu.

fot. IMGW

We wtorek dużo chmur z deszczem i śniegiem. Z map IMGW wynika, że biało zrobi się niemal w całej Polsce. Synoptycy prognozują spadek temperatur: od 2 do 6 stopni Celsjusza. Wiatr nieco słabszy, ale nadal groźne porywy wiatru, do 80 km/h, nad morzem do 90 km/h. W środę słabe opady śniegu, wiatr jeszcze silny na północy Polski. Nad ranem lekki mróz tylko na wschodzie kraju, w dzień temperatury dodatnie, do 5 stopni Celsjusza. Prawdziwa zima w górach, z opadami śniegu i mrozem.

Do piątku będzie docierało do Polski chłodne powietrze, z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy temperatury około zera i lekko poniżej, dni z temperatura dodatnią, od 1-2 stopni na wschodzie do 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie. Od soboty prawdopodobnie znów ocieplenie, zacznie padać deszcz, a temperatura maksymalna zbliży się do 10 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW