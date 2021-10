Pogoda w weekend będzie słoneczna, ale za sprawą wyżu znad Rosji napłynie do nas suche i chłodne powietrze. Synoptycy ostrzegają, że potężny antycyklon przyniesie do Polski najwyższe ciśnienie od ponad roku.

Pogoda w weekend (9-10 października) zostanie zdominowana przez wyż znad Rosji – prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. ''Dni będą słoneczne, a noce pogodne. Będzie chłodno: w dzień temperatura wzrośnie przeważnie do 10-15 stopni, a w nocy pojawią się przygruntowe przymrozki'' – czytamy w najnowszej prognozie pogody od IMGW. Dodatkowo okresami umiarkowany i porywisty wiatr zwiększy odczuwalność chłodu.

Pogoda. Weekend słoneczny, ale chłodny

Według prognoz w sobotę w niemal całym kraju będzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni na wschodzie do 15 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresami porywisty. Na szczytach Sudetów porywy wiatru sięgną 65 km/h, a w Karpatach – 55 km/h.

W niedzielę (10 października) Polska nadal będzie w zasięgu klina wyżu znad Rosji z napływającym ze wschodu chłodnym i suchym powietrzem. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od 7 do 14 stopni. Najchłodniej będzie w Zakopanem.

Potężny antycyklon w Polsce

Synoptycy z serwisu twojapogoda.pl ostrzegają, że do Polski zbliża się potężny antycyklon (rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla wyżów barycznych - red.), który przyniesie najwyższe ciśnienie od ponad roku. To ważna wiadomość dla meteopatów. W sobotę w północno-wschodniej części kraju ciśnienie wzrośnie do 1040 hPa, co będzie najwyższą wartością od listopada 2020 roku.

Na pozostałym obszarze Polski barometry wskażą powyżej 1035 hPa. Tylko na południu i południowym zachodzie ciśnienie będzie dochodzić do 1034 hPa. W Polsce rekordowo wysokie ciśnienie, wynoszące 1054 hPA odnotowano w 1997 roku w Suwałkach.

RadioZET.pl.IMGW/twojapogoda.pl