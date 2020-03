Pogoda da nam się jeszcze we znaki. Do Polski płynie arktyczne powietrze znad Skandynawii i Rosji. W piątek wieczorem, w nocy z piątku na sobotę, a także w ciągu dnia w sobotę czeka nas szereg pogodowych zagrożeń. W części kraju temperatura pójdzie mocno w dół, a gdzieniegdzie prognozowane są intensywne opady śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty dotyczą przymrozków w województwach:

pomorskim

części zachodniopomorskiego

części wielkopolskiego

części kujawsko-pomorskiego

części warmińsko-mazurskiego

części podlaskiego

fot. IMGW

Tam temperatura spadnie do -1 st. Celsjusza i -4 st. przy gruncie. Ostrzeżenia obowiązują do soboty do godzin porannych. Nie oznacza to jednak, że w ciągu dnia będzie o wiele cieplej. Temperatura nie przekroczy w sobotę 4-5 kresek powyżej zera.

Na południu nawet 20 cm śniegu

Co więcej, we wszystkich województwach na południu Polski, w powiatach graniczących z Czechami i Słowacją, trzeba spodziewać się opadów śniegu, które miejscami mogą być intensywne. Może spaść nawet 20 centymetrów śniegu.

RadioZET.pl/IMGW