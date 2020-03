Przymrozki, wiatr i sztorm. W niedzielę wieczorem załamanie pogody

Pogoda popsuje się w niedzielę wieczorem, a w kilku regionach zrobi się niebezpiecznie. Zagrożenie będą stanowić przymrozki i silne porywy wiatru. Alerty przed przymrozkami obowiązują od godzin wieczornych dla województw:

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego

mazowieckiego

łódzkiego

świętokrzyskiego

lubelskiego

podkarpackiego

małopolskiego

śląskiego

dolnośląskiego

opolskiego

fot. IMGW

Na południu i na północy kraju może natomiast silnie wiać. W strefie brzegowej województwa pomorskiego wiatr południowy może osiągnąć w porywach do 8 stopni w skali Beauforta, a więc jego prędkość będzie wynosiła do około 75 km/h. Wiatr będzie na tyle silny, że może łamać gałęzie drzew.

IMGW prognozuje w tym czasie stan morza do 5 stopni w skali Douglasa, co oznacza, że wysokość fal może sięgać do 4 metrów. Do poniedziałku 16 marca do godziny 7.00 na południowo-wschodnim Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem. Synoptycy zaznaczają jednak, że ostrzeżenie może być kontynuowane.

RadioZET.pl/IMGW/PAP