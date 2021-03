Pogoda na dziś - niedziela 21 marca. IMGW ostrzega przed opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 4-5 cm, a na południu Dolnego Śląska do 9 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 do 7 stopni Celsjusza.

Pogoda w niedzielę kształtowana jest przez zatokę niżu znad Finlandii i Morza Białego. Przez Polskę od północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie front atmosferyczny, z którym związane będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Do kraju nadal będzie napływać arktyczne powietrze, jedynie przejściowo w strefie frontu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

Pogoda na dziś - niedziela 21 marca. Śnieżyca przejdzie przez Polskę

W niedzielę na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i miejscami opady: na północy i zachodzie deszczu i deszczu ze śniegiem, poza tym opady śniegu. Lokalnie możliwe opady marznące. Drogi i chodniki będą śliskie. W Sudetach i Kotlinie Kłodzkiej opady śniegu okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 4 cm na przeważającym obszarze kraju, do 5 cm na południu i do 9 cm na południu Dolnego Śląska.

fot. Strefa opadów przemieszczają się od północnego zachodu na południowy wschód - ventusky.com

Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich, około 3-5 stopni na przeważającym obszarze do 7 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na północy także dość silny, w porywach do 55 km/h, w górach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy z niedzieli na poniedziałek opady śniegu i deszczu ze śniegiem będą wędrować na południe i występować głównie w województwach południowych, a najdłużej na obszarach podgórskich. Na pozostałym obszarze powinny zaniknąć. Pojawi się za to mróz. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 3 stopni na przeważającym obszarze do 0 stopni Celsjusza nad morzem.

RadioZET.pl/IMGW/PAP