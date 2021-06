Ekstremalne upały w natarciu. Uwaga, wydano pomarańczowe alerty

Pogoda będzie prawdziwie tropikalna. Już jest gorąco, a będzie goręcej. Do Polski nadciąga afrykańskie powietrze. W czwartek, w piątek i w kolejnych dniach temperatura przekroczy 30 stopni, a miejscami będzie zbliżać się do nawet 35 kresek. Upał może być na tyle groźny, że synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdecydowali się na wydanie pomarańczowych alertów.

Pogoda na najbliższe dni zapowiada się upalnie. Tropikalny żar obejmie wkrótce niemal całą Polskę. IMGW wydał w środę pomarańczowe alerty, czyli ostrzeżenia drugiego stopnia, bo temperatura może w czwartek sięgać nawet 34 st. C. Alerty wydano dla południowo-zachodniej części Polski. Ostrzeżenia obejmują:

województwo opolskie

województwo dolnośląskie

województwo lubuskie

zachodnie powiaty województwa wielkopolskiego

zachodnie powiaty województwa zachodniopomorskiego

IMGW prognozuje, że w tych regionach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Gorąco będzie też w nocy. Minimalna temperatura wyniesie wtedy od 18 do 21 stopni Celsjusza.

Alerty zaczną obowiązywać od czwartku i potrwają aż do poniedziałku do godz. 19. Co ważne, sytuacja może się zmieniać i w najbliższym czasie IMGW może obejmować alertami kolejne województwa.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

