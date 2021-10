Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? "Na termometrach nawet 16 stopni"

Pogoda na Wszystkich Świętych 2021. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy przygotował prognozę pogody na 1 i 2 listopada. Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska, synoptyk IMGW, w poniedziałek od zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów.

- Na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich przez większą część poniedziałku będzie jeszcze pogodnie. Na zachodzie chmury i opady deszczu spodziewane są już w poniedziałek rano. W ciągu dnia strefa deszczowych chmur będzie przesuwała się na wschód, dochodząc w godzinach popołudniowych do centrum. Późnym wieczorem może już padać także na wschodzie. Na ogół będzie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 16 stopni Celsjusza, przy czym będzie wiał wiatr umiarkowany i chwilami, zwłaszcza na zachodzie Polski, porywisty, z prędkością dochodzącą do 60 km/h - prognozuje Łapińska.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2021. Prognoza na 1 i 2 listopada

We wtorek zapowiadana jest poprawa pogody z przejaśnieniami i przebłyskami słońca. Lokalnie może jeszcze spaść przelotny deszcz - głównie na północnych krańcach Polski. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 11 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie do 14 stopni w centrum i na zachodzie. Nadal będzie utrzymywał się nieco silniejszy i porywisty wiatr.

Oglądaj

Jak informują z kolei FaniPogody.pl "już piątek 29 października zapowiada się dość ciepło. Temperatury w całym kraju wzrosną powyżej 10-12 stopni. W wielu regionach będzie nawet w okolicach 15 stopni. Jeszcze cieplej w sobotę 30 października, gdy temperatury wzrosną nawet do 16 stopni powyżej zera. Bardzo podobne, wysokie temperatury czekają nas również w niedzielę oraz 1 listopada. Wygląda na to, że pogoda na Wszystkich Świętych nas rozpieści. Przynajmniej jeśli chodzi o temperatury."

"Tuż po 1 listopada, wraz z chłodnym frontem atmosferycznym czeka nas ochłodzenie. Na ten moment, trzymamy jednak kciuki, by front atmosferyczny opóźnił swoje wejście do kraju. Jeśli jednak prognozy utrzymają się to 1 listopada czeka nas dynamiczne pogoda. Będzie ciepło, ale w wielu regionach kraju padał będzie deszcz. Pojawi się również silniejszy wiatr" - informuje portal pogodowy.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW/ FaniPogody.pl