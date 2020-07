Prognoza pogody: Jak podaje IMGW, Europa północno-wschodnia i wschodnia jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje klin Wyżu Azorskiego. Polska znajduje się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, tylko na krańcach północnych oddziałuje płytka zatoka niżu znad pogranicza Rosji i Finlandii. Z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego.

Prognoza pogody na środę 22 lipca 2020 roku

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północy kraju gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st.C na krańcach północnych i w obszarach podgórskich do 23 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem i na północnym wschodzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W województwach północnych gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Na Pomorzu oraz na południowym wschodzie nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 10 st.C do 14 st.C; chłodniej w kotlinach i dolinach górskich oraz lokalnie od Pomorza po Podlasie, od 7 st.C do 9 st.C. Wiatr słaby, zmienny, tylko na północy słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

W środę w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st.C. Wiatr słaby, zachodni.

RadioZET.pl/PAP