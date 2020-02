Według poniedziałkowych prognoz Onetu, mamy do czynienia z apogeum ciepła w lutym. Temperatura w Krakowie wyniosła dziś 15 stopni Celsjusza, natomiast najniższe pomiary – 10 st. C. – zanotowano w regionie zachodniopomorskim. Z kolei absolutny rekord odnotowano w niedzielę w Słubicach – 17,8 st. C.!

Czy to już wiosna? Wszystko na to wskazuje – ciepłe poranki, Słońce i kiełkujące pąki na drzewach. Pogoda również skłania się bardziej ku wiośnie - średnia temperatura w niedzielę wyniosła 12 stopni Celsjusza, a w Słubicach przekroczyła nawet 17 st. C.

Oczywiście temperatury nie były aż tak odczuwalne ze względu na gwałtowny wiatr. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy za sobą wyjątkowo pogodny weekend. Jak podaje Onet, miniona sobota i niedziele okazały się rekordowe w kwestii pomiaru temperatur w lutym.

"Wiosenny" poniedziałek w lutym

Wiosenna pogoda nie zwolniła tempa nawet dziś, w poniedziałek. Jak rano prognozował Onet najcieplej miało być na południu- w Małopolsce, gdzie termometry wskazywały 15 st. C. Z kolei początek tygodnia zapowiadał się ciepło również dla województw śląskiego i dolnośląskiego – gdzie miało być do 13 stopni Celsjusza. W centrum kraju natomiast prognozowano około 12 stopni.

Jak jednak zapowiada IMGW, noc z poniedziałku na wtorek będzie już znacznie chłodniejsza.

"Od 2 st. C. na północnym wschodzie i na południu do 6 st. C. w centrum i na zachodzie. Przelotne opady deszczu wystąpią w całym kraju. Deszcz ze śniegiem w górach. Zachmurzenie duże" - czytamy w komunikacie Instytutu.

RadioZET.pl/Onet/IMGW