Niespotykane w historii upały na Wyspach Brytyjskich doprowadziły do tego, że służby meteorologiczne kraju po raz pierwszy wydały czerwone alerty najwyższego stopnia. Do wtorku żar będzie lał się z nieba nad Anglią. Meteorolodzy nie wykluczają, że temperatura sięgnie nawet 41 stopni Celsjusza.

Służby ostrzegają przed skutkami zdrowotnymi takich upałów (udar, przegrzanie), ale i utrudnieniach w transporcie kolejowym (awarie nagrzanych szyn).

Takich upałów jeszcze nie było. Synoptycy przewidują 41 stopni Celsjusza

Rekordowe 41 stopni C. Met Office prognozuje dla północnego rejonu Anglii. W Londynie spodziewane jest ok. 38 stopni. W pozostałych państwach królestwa nie będzie tak ekstremalnie gorąco – w Walii i Irlandii termometry pokażą do 25 st. C, a Szkocji – do 33 st. C.

Alerty przed upałem obowiązują w poniedziałek i wtorek. 19 lipca ma być najgorętszym dniem w historii pomiarów temperatury na Wyspach Brytyjskich.

Ekstremalne upały również w Niemczech i we Włoszech

Ekstremalne upały obejmą też Niemcy, ale ograniczą się jednak tylko do jednego dnia. Najwyższe temperatury na zachodzie i południowym zachodzie kraju mają wystąpić we wtorek 19 lipca. W środę upały przesuną się na wschód i północny wschód Niemiec.

W trakcie oczekiwanej w tym tygodniu w RFN fali upałów temperatury mogą miejscami wzrosnąć do 40 stopni Celsjusza - podała niemiecka służba meteorologiczna, Deutsche Wetterdienst. W Berlinie powstało miejsce, w którym bezdomni mogą schronić się w czasie upałów.

Najwyższy, trzeci stopień alarmu z powodu upałów obowiązuje w poniedziałek i wtorek w pięciu miastach we Włoszech: Bolzano, Brescii, Florencji, Latinie i w Perugii. W środę do listy tej dołączą cztery następne: Rzym, Bolonia, Genua i Rieti - ogłosiło tamtejsze ministerstwo zdrowia. Nad Włochy nadciągnął kolejny w tym roku antycyklon afrykański. Ten najnowszy, nazwany „Apokalipsa” ma przynieść temperatury sięgające 42-43 stopni, także na północy kraju.

Czerwone alerty przed upałem w Polsce

W poniedziałek polski IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem drugiego i trzeciego (najwyższego) stopnia. Czerwone alerty obowiązują w zachodniej Polsce - w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej, a także części Zachodniego Pomorza, Dolnego Śląska oraz Kujaw. "Ostrzegamy przed falą upałów, która wystąpi od wtorku do czwartku. Najgoręcej będzie na zachodzie kraju-tam termometry mogą pokazać nawet 36°C. Zostały wydane ostrzeżenia 3. stopnia" - podał IMGW.

