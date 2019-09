Intensywne opady śniegu we włoskim kurorcie Livigno – informuje anglojęzyczny serwis pogodowy Weather/Meteo World. Miasteczko w Alpach jest od 8 rano zasypywane białym puchem!

Opady śniegu o tej porze we Włoszech?! Obserwatorzy pogody z Weather/Meteo World relacjonują intensywne opady śniegu z włoskiego ośrodka Livigno. Widzimy, że cała miejscowość została od poranka przykryta warstwą białego puchu. Choć mowa o miasteczku w Alpach to jego widok w śniegu może zadziwiać. To pierwszy śnieg w tej części Europy, nie licząc wysokich partii gór.

Zwykło się twierdzić, że pierwszy śnieg to cieniutka warstwa, która roztapia się po chwili. W przypadku Livigno wygląda to zupełnie inaczej. Sezon na narty można uważać za rozpoczęty?

RadioZET.pl/Weather/Meteo World Instagram