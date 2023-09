Agnes sunie nad Polskę. Nadchodzi załamanie pogody, ale jest też dobra wiadomość

Pogoda w weekend się zmieni. Wszystko za sprawą niżu Agnes i związanego z nim frontu atmosferycznego, które będą przechodziły przez nasz kraj. - Ten front nad Polskę będzie już wchodził w piątek od północy i północnego zachodu - zapowiada w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Niż Agnes nad Polską. Ochłodzenie w weekend

- W godzinach popołudniowych obejmie województwo zachodniopomorskie i pomorskie. I już w piątek w tych rejonach zobaczymy zaledwie 20 stopni na termometrach. W pozostałej części kraju jeszcze słonecznie z temperaturą nawet 26-27 stopni, więc cieplutko - to wpływ wyżu Rosie - wyjaśnia ekspert.

Z piątku na sobotę niż Agnes będzie wkraczał na obszar naszego kraju. - Pojawi się więcej zachmurzenia i deszczu. Natomiast w związku z tym, że będą chmury, to nie będzie się tak wychładzało -zaznacza Walijewski. Dodaje, że tam, gdzie będzie wyż, czyli w Polsce południowej i południowo-wschodniej, na termometrach zobaczymy od 9 do 11 stopni. Z kolei tam, gdzie ten front będzie wkraczał - od 13 do 16 stopni. - Ale, uwaga, na Pomorzu zacznie trochę mocniej wiać. Początkowo południowo-zachodni, a już w sobotę północno-zachodni wiatr - ostrzega.

Niedziela przyjemniejsza, w kolejnym tygodniu ocieplenie

W sobotę front oddziaływać będzie na całe Pomorze od Koszalina po Hel przez Gdańsk. - Później ta strefa przeniesie się na Wielkopolskę przez mazowieckie, łódzkie aż po dolnośląskie. I właściwie w godzinach popołudniowych wejdzie na wschód, czyli podlaskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie - kontynuuje. Rzecznik IMGW wyjaśnia, że w związku z tym jeszcze na wschodzie, południowym wschodzie 23 stopnie, na samym froncie maksymalnie około 20, ale za frontem jest chłodniejsze powietrze, więc tam około 17-18 maksymalnie.

Pogoda długoterminowa

- Cały czas wiać będzie silniejszy wiatr, szczególnie na wybrzeżu. Na Bałtyku w sobotę możliwy sztorm. Wiatr będzie północno zachodni, więc te fale będą się obijały o brzeg. Nie będzie to jakiś silny sztorm, ale może się pojawić 8 w skali Beauforta - mówi Walijewski.

Podkreśla, że niedziela z tego weekendu będzie najprzyjemniejsza, bo będzie najmniej opadów. - W zachodniej, północnej i centralnej części kraju to właściwie bez deszczu. Na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich pojawią się delikatne opady. Zrobi się chłodniej. Temperatura przeważnie od 17 do 19 stopni. Ale więcej słońca - dodaje. Wiatr się będzie uspokajał.

- A w poniedziałek i wtorek przychodzi ocieplenie. W poniedziałek do 23 stopni na zachodzie, a na wschodzie 17-20. A we wtorek znowu 26 stopni na zachodzie i w centrum, tylko na Pomorzu i w obszarach podgórskich będzie około 20 stopni - zaznacza rzecznik Instytutu. "W środę możliwa już bardziej jesienna pogoda" - prognozuje IMGW.