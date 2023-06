Alarm pogodowy dla Polski. Zagrożenie w sześciu województwach

Wraca niebezpieczna pogoda. Piątek na wschodzie kraju będzie pogodny z przelotnymi opadami. – Natomiast na zachodzie ta strefa, która już wejdzie, nad ranem będzie przemieszczała się do centrum kraju i w niej pojawi się więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz burze – ostrzegła synoptyczka IMGW Małgorzata Tomczuk. Burzom mogą towarzyszyć opady do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 75 km/h. Maksymalna temperatura wyniesie od 22 stopni na Pomorzu do 28 stopni w centrum kraju. – Niewykluczone jest 28 stopni na Dolnym Śląsku, Śląsku i w Małopolsce. Chłodniej na wybrzeżu, około 20 stopni i w dolinach karpackich od 22-25 stopni – dodała Tomczuk.

Gdzie jest burza? Nowe ostrzeżenia IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla sześciu województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego.

Kolejne alerty przed burzami z gradem mogą zostać ogłoszone w województwach:

warmińsko-mazurskim,

śląskim,

małopolskim.

fot. IMGW

Co oznacza pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW?

Alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Należy się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność. IMGW apeluje o śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/IMGW