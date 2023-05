"Bomba ciepła" zmierza do Polski. Fala gorąca sprowadzi groźne zjawiska

Wszystko wskazuje na to, że ostatnie chłodne dni odchodzą w zapomnienie. Najnowsze prognozy pogody potwierdzają, że od weekendu rozpocznie się w Polsce znaczące ocieplenie. Synoptycy mówią nawet o "bombie ciepła", która "eksploduje" już w sobotę 20 maja. Potrzebujemy jednak jeszcze odrobinę cierpliwości.

Jak podaje IMGW, w czwartek wschód, południe i centrum kraju z pochmurnym niebem i deszczem, na pozostałym obszarze pojawią się większe przejaśnienia i raczej bez opadów. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

"Bomba ciepła" zmierza do Polski. Od weekendu duże ocieplenie

W piątek nad Polską znajdzie się kolejny front atmosferyczny. Będzie przeważać zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna najniższa w pasie w strefie frontu od Zatoki Gdańskiej po Śląsk, od około 10 stopni C, najcieplej na krańcach wschodnich, do 18 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Rzecznik IMGW-PIB Grzegorz Walijewski mówił w programie "Newsroom" WP, że nadchodzący weekend (20-21 maja) będzie najcieplejszym w całym miesiącu. To będzie duża zmiana, bo w ostatnich dniach towarzyszył nam spadek temperatury i obfite opady deszczu.

"Bomba ciepła" dotrze do nas 20 maja. Od zachodu będziemy wkraczać w bardziej wyżowy układ. W związku z tym zacznie nam się przejaśniać. W weekend będzie zdecydowanie więcej słońca. - To będzie powyżej 20, a miejscami nawet 25 st. C. - ocenił Walijewski.

- Mało tego, po weekendzie będzie nawet 28 st. C. Ale zawsze musi być jakiś minus. Z ciepłym powietrzem dotrze do nas wilgotne i czekają nas spore burze - pierwsze już w niedzielę - zadeklarował synoptyk. Z modeli synoptycznych wynika, że cały przyszły tydzień będzie ciepły, a temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza będą obecne praktycznie w całej Polsce.

