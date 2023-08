Burza termiczna, intensywne opady. Poważne ostrzeżenia dla mieszkańców części Polski

Nawałnice przeszły w czwartek i w nocy z czwartku na piątek nad Polską. Szczególnie trudna sytuacja była w Jeleniej Górze. Z kolei w województwie świętokrzyskim zginęła kobieta, którą trafił piorun.

Silna burza przeszła również nad Warszawą. Trwała ok. sześciu godzin i choć na szczęście nikt nie ucierpiał, to konsekwencje i tak był poważne. Służby informowały o połamanych drzewach oraz zalanych drogach czy budynkach.

Burze nad woj. łódzkim. W sieci mapy z ostrzeżeniami

Gdzie jest burza? To pytanie od czwartku zadawali sobie także mieszkańcy województwa łódzkiego. Na jego terenie obowiązywały ostrzeżenia związane z możliwymi zjawiskami pogodowymi, o czym informowali m.in. łódzcy "Łowcy burz".

Pierwsze alerty obejmowały wschodnią część regionu (m.in. okolice Sieradza, Zduńskiej Woli czy Wielunia), ale miały zaledwie zerowy oraz pierwszy stopień, co oznacza kolejno możliwość oraz ryzyko wystąpienia konkretnych zjawisk meteorologicznych.

"Łowcy burz" opublikowali również zdjęcie zjawiska określanego jako burza termiczna. "W powiecie łowickim i kutnowskim (Zduny, Żychlin, Kiernozia) mamy do czynienia z niebezpieczną burzą termiczną! Raportujcie, co tam się dzieje!Na pewno występuje nawalny opad deszczu, prawdopodobnie sypie gradem. Burza zmierza w stronę Płocka" tak brzmiał wpis z czwartkowego popołudnia.

Jednak jeszcze w czwartek późnym wieczorem "Łowcy burz" zaktualizowali ostrzeżenia, które w pierwszym stopniu objęły terytorium całego województwa. Jako typ zagrożenia określono upał.

"Kolejny dzień z wysoką temperaturą. W ciągu doby termometry wskażą 30-32 kreski powyżej zera. Polecamy pozostać w domu, jeśli nie ma konieczności wychodzenia na zewnątrz, korzystania z nakryć głowy oraz solidnego nawadniania organizmu" - czytamy we wpisie na Facebooku. O

Jednak nie był to koniec alertów. Kolejny "Łowcy burz" opublikowali w piątek rano. Obowiązuje on na terenie całego województwo do godz. 23. Napisano, że "możliwy jest rozwój burz", choć "głównie będą to pojedyncze komórki burzowe, z czasem mogące zorganizować się w układ wielokomórkowy".

"Głównym zagrożeniem będzie nawalny opad deszczu - nie dość, że w atmosferze jest sporo wody, to jeszcze komórki burzowe nie będą się zbyt szybko przemieszczać, w związku z tym akumulacja opadu do 30mm jest jak najbardziej realna. W razie powstania superkomórki, należy liczyć się z możliwością gradu do 2cm średnicy oraz porywami wiatru do 80-90km/h" - możemy przeczytać w poście.

Z kolei portal BurzeInfo udostępnił mapę, z której wynika, że od rana cały region znajduje się pod wpływem działań burzowych. Najbardziej intensywnie (kolor pomarańczowy) jest w m.in. w okolicach Łodzi, Pabianic czy Bełchatowa.

"Zasadniczo głównym zagrożeniem ze względu na powstałe burze są miejscami silne i długotrwałe opady deszczu, które mogą doprowadzić do całkowitych sum opadowych w granicach 20-35 mm. Oprócz tego lokalnie można spodziewać się opadów gradu o średnicy do 2 cm, a także silniejszego wiatru. Poszczególne komórki burzowe przemieszczają się na północny-zachód. W ciągu kolejnych godzin burz będzie jeszcze więcej" - możemy przeczytać w komunikacie.

Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w piątek rano na Twitterze komunikat, że w Łodzi pojawiły się silne opady deszczu. "Mogą występować zalania i podtopienia" - dodano.

Z kolei nagranie z bardzo intensywnymi opadami deszczu pochodzi z podłódzkich Pabianic.