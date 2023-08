Burza nad Warszawą, zalane drogi i budynki. "Była potężna, ktoś w ogóle spał?"

Burza, która w nocy i nad ranem przeszła nad Warszawą trwała ok. 6 godzin. Miejscami było bardzo niebezpiecznie. Służby otrzymały informacje o zalanych drogach, budynkach i połamanych drzewach. Najwięcej zgłoszeń strażacy otrzymali z Mokotowa i Ochoty. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań i zdjęć wykonanych przez mieszkańców Warszawy. "Masakra... całą noc dyskoteka, nie dało się spać" - pisze jedna z internautek. "Była potężna, ktoś w ogóle spał?"- dodaje inna osoba.

Na trasie S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Marynarska w wyniku obfitych opadów deszczu doszło do zalania pasa służącego do zawracania oraz łącznicy zjazdowej w ul. Sasanki w kierunku ul. Żwirki i Wigury. "Trwa akcja wypompowywania wody. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Utrudnienie powstało około godz. 5.36. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około trzy godziny" - podała GDDKiA.

Burza nad Warszawą. Zalane drogi, piwnice, połamane drzewa

Burza spowodowała również usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia, przez co pociągi mogły mieć opóźnienie do kilkudziesięciu minut.

"Służby techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zakończyły usuwanie usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Zachodnia, która wystąpiła po przejściu burzy. Sytuacja na Warszawskim Węźle Kolejowym powoli stabilizuje się" - podane w komunikacie.

"Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty" - czytamy.

Nawałnica w Warszawie. Utrudnienia komunikacyjne

Z kolei st. kpt. Michał Klaus z warszawskiej straży pożarnej przekazał PAP, że do godz. 7 strażacy odnotowali 16 zdarzeń związanych z burzą, która przeszła nad Warszawą. - Dotyczą one głównie zalanych piwnic i garaży oraz połamanych drzew - wyjaśnił. Dodał, że nie ma osób poszkodowanych.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

1178 zgłoszeń związanych z burzami i opadami przechodzącymi nad Polską otrzymali strażacy - poinformował w piątek rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że poszkodowane zostały cztery osoby. Przekazał, że najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw: śląskiego (297), dolnośląskiego (238), opolskiego (168), podkarpackiego (119), wielkopolskiego (98) i mazowieckiego (68).

Aleksandra Kuźniar (PAP)