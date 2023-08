Nawałnica przeszła nad miastem, woda zagraża mieszkańcom. "Sytuacja jest bardzo zła"

Burze przeszły przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze intensywne opady deszczu spowodowały błyskawiczny przybór wody w dzielnicy Maciejowa. Wylała Radomierka - potok będącym prawym dopływem Bobru.

Jelenia Góra. Podtopienia po ulewach

O kryzysowej sytuacji władze powiadomiły na oficjalnej stronie miasta. Na miejscu interweniują strażacy PSP, strażacy ochotnicy z Wiejskiej, Sobieszowa, Jagniątkowa, przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

"Szykowane są worki z piaskiem, by woda nie dostała się do domów mieszkańców tej części Jeleniej Góry" - poinformowano we wpisie udostępnionym przez prezydenta miasta Jerzego Łużniaka.

Jak podaje Radio Wrocław, pod wodą znalazła się m.in. część drogi przez miejscowość oraz niżej położone domy. "W niektórych z nich sytuacja jest bardzo zła. Radomierka niesie dużo wody, zarówno tej z niedawnej nawałnicy, jak i spływającej przez mniejsze potoki z gór" - czytamy.

- Na ul. Wrocławskiej woda wylała z koryta i zalała część posesji po prawej stronie wzdłuż drogi, patrząc od wyjazdu od miasta. Teraz opadła już o około 30 cm - przekazał kpt. Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

"Dziękuję za szybkie i skuteczne działania podjęte przez wszystkie służby ratunkowe. Zawsze można na was liczyć" - napisał prezydent Jeleniej Góry na Facebooku. Po godz. 21 zamieścił zdjęcia, z których wynika, że prace służb wciąż trwają.

