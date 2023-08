Burze nad Polską, doszło do tragedii. Piorun trafił kobietę

Nawałnice przeszły w czwartek i w nocy z czwartku na piątek nad Polską. W Warszawie błyskało się przez kilka godzin, a szczególnie trudna sytuacja była w Jeleniej Górze. W województwie świętokrzyskim z powodu nawałnicy doszło do tragedii.

Policjanci z Jędrzejowa otrzymali 17 sierpnia wieczorem informację, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Aleksandrów w gminie Sędziszów, leży nieprzytomna kobieta, w którą uderzył piorun. Była reanimowana na miejscu, a następnie została przewieziona do szpitala.

Burze nad Polską. Piorun poraził kobietę

- 76-latka została przewieziona do szpitala. Niestety, po dwóch godzinach otrzymaliśmy informację, że kobieta zmarła – powiedziała PAP st. sierż. Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Poza tym tragicznym zdarzeniem czwartkowa nawałnica nie wyrządziła poważniejszych szkód. Świętokrzyscy strażacy interweniowali 15 razy, wyjeżdżając głównie do połamanych konarów drzewa gałęzi.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek dla Polski zachodniej, centralnej, północnej i południowej ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Alerty obowiązują od godz. 13 do 22, ale możliwe, że ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony na wyższy stopień. Wolne od burz pozostaną jedynie Lubelszczyzna, wschodnie Mazowsze, Podlasie i wschodnie rejony Podkarpacia oraz Mazur.

W piątek od godz. 12 do 18 obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Dotyczy w tym wypadku całej wschodniej i centralnej Polski. Będzie gorąco – od 30 do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 20 st. C, co oznacza kolejną noc tropikalną.

RadioZET.pl/PAP- Janusz Majewski/Meteo.imgw.pl