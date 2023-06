Cała Polska na czerwono. IBL ostrzega. "Duże zagrożenie"

Na mapie opublikowanej przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa duża część kraju pokryta jest kolorem czerwonym oznaczającym duże zagrożenie pożarowe. Czerwień dominuje w Lubuskiem, Zachodniopomorskiem, części woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

"W związku z pojawieniem się wysokich temperatur i braku opadów deszczu wilgotność ściółki w punktach pomiarowych w całym kraju jest bardzo niska. W niektórych miejscach od kilku dni jej wartość jest poniżej 10 proc., czyli poziomu oznaczającego ekstremalną podatność na zapalenie" – wyjaśnia instytut w komunikacie przekazanym PAP.

Duże zagrożenie pożarowe w lasach. IBL ostrzega

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu przewiduje, że w związku ze spodziewanymi w najbliższych dniach wysokimi temperaturami zagrożenie pożarowe utrzyma się na wysokim poziomie oraz rozszerzy na większy obszar kraju. W ocenie IBL lokalnie występujące opady w nieznacznym stopniu wpłyną na ograniczenie zagrożenia, przy czym zmniejszenie zagrożenia będzie lokalne i krótkotrwałe.

Instytut apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych. "Wystąpienie w ciągu najbliższych dni tzw. pogody pożarowej oznacza nie tylko bardzo wysokie ryzyko powstania pożaru (nawet od »niewinnego« niedopałka papierosa), ale również jego błyskawiczne rozprzestrzenianie się" - czytamy. Prawie wszystkie pożary lasu powstają z nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi przebywających w lesie lub jego sąsiedztwie, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają ognia.

Zobacz także: Fala gorąca ciągnie do Polski. Słupki temperatury wystrzelą

W ostatnich dniach, czyli od 27 do 31 maja strażacy wyjeżdżali do 40-60 pożarów w lasach dziennie. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że od początku roku odnotowano już 1 tys. 413 pożarów lasów, najwięcej w maju – ponad 1 tys. W analogicznym czasie 2022 roku doszło do 3 tys. 690 pożarów w lasach.

RadioZET.pl