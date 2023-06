Fala gorąca ciągnie do Polski. Słupki temperatury wystrzelą

Za nami nocny atak chłodu. Temperatura przy gruncie spadła do nawet minus 5 stopni Celsjusza. Na szczęście sobota jest już pogodna i umiarkowanie ciepła. Termometry wskazują od 15 do 20 stopni. Najwyższe wartości prognozowane są dla zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Taka pogoda ma się utrzymywać przez cały weekend.

W nocy z soboty na niedzielę przygruntowe przymrozki spodziewane są jeszcze na obszarach podgórskich Sudetów. Tam temperatura może spaść do minus 1-2 stopni. Na pozostałym obszarze kraju zobaczymy na termometrach od 3 do 7 stopni Celsjusza. – Nieco cieplej natomiast będzie nad samym morzem, w rejonie Półwyspu Helskiego. Tam około 10 stopni – powiedział synoptyk IMGW Kamil Walczak.

Pogoda długoterminowa. Nadchodzi gorący tydzień

Meteorolodzy z Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i TVN Meteo są zgodni – przed nami bardzo gorący tydzień. – Z każdym kolejnym dniem powinno być cieplej. W przyszłym tygodniu temperatura w wielu miejscach powinna przekroczyć 25 stopni. W drugiej części tygodnia, głównie na południu kraju, mogą pojawić się opady deszczu – poinformował Kamil Walczak.

Szczegółowe wartości temperatury na poszczególne dni przedstawił serwis TVN Meteo. W poniedziałek 5 czerwca termometry pokażą od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Dolnym Śląsku. We wtorek 6 czerwca temperatura osiągnie maksymalnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku. W środę 7 czerwca nastąpi apogeum ocieplenia i już wszędzie temperatura przekroczy 25 stopni. Najcieplej będzie w północno-zachodniej i środkowej Polsce oraz na Dolnym Śląsku – 28-29 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo