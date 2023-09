Eksplozja ciepła w Polsce. Słupki rtęci oszalały. Wrzesień idzie na rekord

Pogoda we wrześniu wciąż zachwyca. Polska jest na skraju wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Z południa nadal napływa ciepłe powietrze. – Zapowiada się, że wtorek będzie kolejnym bardzo ciepłym i słonecznym dniem – powiedziała synoptyk Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie nieznacznie się wahać.

Pogoda na dziś – wtorek 26 września. Warszawa najcieplejszym miastem

We wtorek (26.09) termometry pokażą od 21-22 stopni Celsjusza nad morzem i w okolicach Zakopanego do 27 stopni na pozostałym obszarze kraju. Jak podaje IMGW, w Suwałkach będą to 24 stopnie, w Gorzowie Wlkp. 25, w Lublinie 26, a w Warszawie 27 stopni.

Wiatr ma być słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Noc z wtorku na środę będzie pogodna z niewielką ilością chmur. Temperatura wyniesie od 11 do 14 stopni Celsjusza i ok. 16 stopni nad samym morzem. Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny wrzesień będzie najcieplejszym od 100 lat. Chodzi o średnią temperaturę powietrza – powiedział Radiu ZET Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. – We wrześniu wartości te przekraczają normy o 3,6 stopnia Celsjusza. Temperatura maksymalna wyniosła w tym miesiącu ok. 31,8 stopnia. Takie wartości były np. w Opolu i Trzcińsku-Zdroju w woj. zachodniopomorskim.