Fala deszczu, burze, krupa śnieżna, a nawet śnieg. Pogoda szaleje

Gwałtowne załamanie pogody w Polsce. Opadów deszczu należy się spodziewać w środę w całym kraju. – Najintensywniej będzie padać na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach, ale i na północy Mazowsza. Na Dolnym Śląsku te opady miejscami też będą intensywne – powiedział Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Burze, krupa śnieżna i śnieg w górach

Lokalnie w północnej i zachodniej połowie kraju mogą wystąpić burze. – W ich trakcie może padać krupa śnieżna, ale od razu będzie się topiła. W górach, w szczytowych partiach, spadnie śnieg. W Sudetach przybędzie go ok. 5 cm, w Tatrach o ok. 10 cm – dodał Ogrodnik.

Nadal najcieplej będzie we wschodniej połowie Polski. Tam termometry wskażą do 13-14 stopni Celsjusza. Na zachodzie i południowym zachodzie temperatura maksymalna wyniesie 8-10 stopni, a nad samym morzem zaledwie do 7 stopni. W obszarach podgórskich, czyli w Sudetach i Karpatach będzie jeszcze zimniej – do 6 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Nad morzem chwilami dość silny, w porywach do 65 km/h. Powieje z północy i z północnego wschodu. – To nie będzie dobry dzień na spacer po plaży – ocenił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. W weekend nawet 20 stopni

W nocy z 19 na 20 kwietnia strefa opadów będzie się odsuwać na zachód. – Pogoda od wschodu będzie się trochę poprawiać – powiedział Ogrodnik. Wszystko wskazuje na to, że czwartek, piątek i sobota przyniosą dużo słońca i mało opadów, a w niedzielę może gdzieniegdzie pojawić się 20 stopni Celsjusza. Potem spodziewana jest zmiana cyrkulacji powietrza ze wschodniej na zachodnią i początek tygodnia znowu może być chłodniejszy.

RadioZET.pl/IMGW/PAP