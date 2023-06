Atak chłodu w czerwcu. Zmrozi prawie całą Polskę. Alarmy w 13 województwach

Pogoda na początku czerwca się zepsuła. W piątek 2 czerwca nad północną część kraju zaczęło napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Nagłe ochłodzenie odczujemy szczególnie w nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed przymrozkami na terenie 13 województw.

Atak chłodu w Polsce. Ostrzeżenia przed przymrozkami

Jak prognozują synoptycy IMGW, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść w nocy z piątku na sobotę do minus 3 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków określono na 80 procent. Żółte alerty pogodowe obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach wschodnich;

, w powiatach wschodnich; pomorskim , w prawie całym województwie poza powiatami: puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk i nowodworskim;

, w prawie całym województwie poza powiatami: puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk i nowodworskim; warmińsko-mazurskim ;

; podlaskim ;

; mazowieckim ;

; kujawsko-pomorskim , poza powiatami południowymi;

, poza powiatami południowymi; wielkopolskim , w powiatach: złotowskim i polskim;

, w powiatach: złotowskim i polskim; świętokrzyskim ;

; lubelskim ;

; podkarpackim ;

; małopolskim , w prawie całym województwie poza powiatami: Kraków, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i miechowskim;

, w prawie całym województwie poza powiatami: Kraków, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i miechowskim; śląskim , na południu regionu;

, na południu regionu; dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra i lwóweckim.

fot. IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Meteorolodzy zalecają ostrożność i apelują o śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda na weekend

Weekend na przeważającym obszarze kraju będzie pogodny i umiarkowanie ciepły. W sobotę w północno-zachodniej części Polski temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 stopni Celsjusza, a w pasie nadmorskim około 15 stopni. Z kolei na północy i północnym wschodzie termometry wskażą od 15 do 18 stopni. W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim temperatura wzrośnie do 18-19 stopni. W centrum i na wschodzie IMGW prognozuje od 16 do 19 stopni. W południowo-zachodniej części kraju temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. Mieszkańcy województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego zobaczą na termometrach od 16 do 18 stopni.

Z kolei w niedzielę w północno-zachodniej części kraju będzie jeszcze cieplej – od 18 do 22 stopni. Natomiast na północy i północnym wschodzie termometry wskażą 18-19 stopni Celsjusza. W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim temperatura wzrośnie do 19-25 stopni. W centrum i na wschodzie kraju temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Na południowym zachodzie zobaczymy na termometrach maksymalnie od 17 do 21 stopni. W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim temperatura nie przekroczy 22 stopni. Niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu.

RadioZET.pl/IMGW/PAP