IMGW ogłosił alerty. Zagrożenie we wszystkich województwach

Pogoda przyniosła na początku stycznia ochłodzenie. Noc z czwartku na piątek rozpocznie się na Podkarpaciu od opadów deszczu. Poza tym przeważnie będą występowały opady deszczu ze śniegiem, a na północy Polski spadnie śnieg - przekazała PAP Ewa Łapińska, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nad obszar całego kraju napłynie mroźne powietrze, temperatura wszędzie będzie ujemna. Na Suwalszczyźnie do minus 14 st. C, w północno-wschodniej części Polski minus 9-10 st. C. W centrum około minus 3-4 st. C, najcieplej będzie na południu, około minus 1 st. C.

Pogoda. IMGW ostrzega przed gołoledzią i marznącymi opadami

IMGW wydał alerty 1. stopnia przed oblodzeniem na drogach dla wszystkich województw. Najlepsze prognozy są dla woj. warmińsko-mazurskiego, ponieważ tam zagrożenie przewidywane jest tylko w trzech powiatach: iławskim, nowomiejskim i nidzickim. Ostrzeżenia dla wszystkich województw są aktualne do godz. 9 w piątek.

Najtrudniejsza sytuacja pogodowa panuje w woj. podlaskim. Oprócz ostrzeżeń 1. stopnia przed oblodzeniem w południowej części Podlasia, obowiązują również alerty 2. stopnia przed marznącymi opadami aż do północy w piątek.

Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty i północno-zachodni. Na południu kraju porywy osiągną prędkość do 70 km/h.

Prognoza pogody - piątek (5 stycznia)

W piątek więcej przejaśnień, zwłaszcza na południu, w centrum i północnym wschodzie kraju. Nadal miejscami będą występowały przelotne opady śniegu, natomiast w godzinach popołudniowych na południowym zachodzie pojawią się również opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu.



Najzimniej będzie na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie termometry pokażą minus 7 st. W centralnej Polsce minus 1-2 st. C. Najcieplej będzie na południu: w Krakowie i Katowicach 3 st. C., w Bielsko-Białej 6 st. C, w Jeleniej Górze 5 st. C. Wiatr słaby, tylko na krańcach wschodnich i zachodnich chwilami będzie porywisty.



Źródło: Radio ZET/PAP - Agnieszka Lipska/IMGW