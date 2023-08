Fatalna prognoza, gwałtowna pogoda. Polska w pomarańczowych alertach

W sobotę 19 sierpnia pogoda ponownie będzie niebezpieczna. Ostrzeżenia IMGW przed burzami wydano dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, a także dla części województwa wielkopolskiego i pomorskiego. Wydane ostrzeżenie obowiązują do sobotniego wieczoru.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. podkarpackim, w większości woj. małopolskiego, w południowej części woj. lubelskiego, południowej części woj. śląskiego i południowej części woj. świętokrzyskiego. W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Gdzie jest burza? Nowe alerty IMGW. Pogoda w sobotę 19 sierpnia

W pozostałych częściach tych województw obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. W tych regionach również prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

W woj. kujawsko pomorskim, południowej części woj. pomorskiego i wschodniej woj. wielkopolskiego obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Przed południem burze prognozowane są w woj. podlaskim, a także w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego i wschodniej woj. warmińsko-mazurskiego. W tych regionach prognozowane są burze, z miejscowymi silnymi opadami deszczu (od 20 mm do 35 mm) i porywami wiatru do 65 km/h; miejscami możliwy jest także grad. Ostrzeżenia obowiązują od 6 do 9 rano w sobotę. Ponadto w całym kraju z wyjątkiem regionów nadmorskich wciąż obowiązują ostrzeżenia związane z upałami.