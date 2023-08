Fatalne prognozy, IMGW wydaje nowe ostrzeżenia. Pogoda będzie groźna

W niedzielę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami oraz burzach z gradem w części powiatów woj. mazowieckiego, małopolskiego i podlaskiego oraz dla wszystkich powiatów woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Wcześniej, w nocy z soboty na niedzielę, ostrzeżenia o burzach z gradem wydano dla części powiatów w woj. mazowieckim, w woj. łódzkim i w woj. świętokrzyskim, dla części powiatów woj. małopolskiego i woj. podkarpackiego oraz dla powiatów woj. pomorskiego. Wydano także ostrzeżenia o silnych opadach deszczu m.in. w woj. wielkopolskim, woj. lubuskim, w woj. opolskim, a także w woj. małopolskim.

Gdzie jest burza? IMGW wydaje nowe alerty

IMGW prognozuje, że w niedzielę na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie grad. W czasie burz opady do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie nadal będzie duże i całkowite z opadami deszczu i głównie na północnym wschodzie z burzami. Tam również może spaść grad. Podczas burz opady deszczu będą umiarkowane i silne. Prognozowana suma opadów to na północy kraju 35 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich od 9 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze do 13. Najcieplej będzie na Suwalszczyźnie - do 16 stopni Celsjusza.

