Groźna pogoda w 9 województwach. Żółte, pomarańczowe i czerwone ostrzeżenia IMGW

W środę pogoda zaskoczyła znaczącą różnicą temperatury pomiędzy północnym wschodem a południowym zachodem Polski. Jest to prawie 19 stopni Celsjusza. Jak tłumaczy IMGW, wynika to z układu frontów atmosferycznych i mas powietrza nad naszym krajem. W nocy ze środy na czwartek termometry pokażą od -8 stopni w Suwałkach, około 5 stopni w centrum kraju, do około 7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Pogoda. Śnieżyce, gołoledź i roztopy w Polsce. IMGW wydał szereg ostrzeżeń

Prognozy na najbliższe kilkadziesiąt godzin zapowiadają opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Spadnie 10 litrów wody na metr kwadratowy. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od około 5 do 10 cm. Na północnym wschodzie wystąpią również opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Synoptycy wydali pogodowe alerty.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane dla województw:

pomorskiego, dla powiatów: lęborskiego, wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego, puckiego, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskiego, starogardzkiego, tczewskiego, nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego;

warmińsko-mazurskiego, poza powiatem gołdapskim;

podlaskiego, poza powiatami: suwalskim, Suwałki, sejneńskim;

mazowieckiego, dla powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęka, przasnyskiego, makowskiego.

Alarmy w związku z opadami marznącymi powodującymi powstanie gołoledzi ogłoszono dla województw:

pomorskiego, z wyjątkiem powiatu człuchowskiego;

kujawsko-pomorskiego, dla powiatów: tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego, Grudziądz, brodnickiego;

warmińsko-mazurskiego, dla powiatów: elbląskiego, Elbląg, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego;

mazowieckiego, dla powiatów: żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, Ostrołęka, makowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, Siedlce, łosickiego;

podlaskiego, dla powiatów: łomżyńskiego, Łomża, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego;

lubelskiego, dla powiatów bialskiego i Biała Podlaska.

Czerwony alert w związku z roztopami obowiązuje na Dolnym Śląsku, w powiatach karkonoskim i w Jeleniej Górze. Z kolei w południowych powiatach województw śląskiego i małopolskiego obowiązują alerty drugiego stopnia.

Źródło: Radio ZET/IMGW