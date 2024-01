SMS-y od CBZC trafiają do Polaków. Nie ignorujcie ich

Chodzi o prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwo dotyczące oszustw inwestycyjnych na platformach internetowych RoyalZysk, Topeu, Primeu, Kraj Maklerów, Masl oraz Be22. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wysyłając SMS-y próbuje dotrzeć do osób, które wpłacały pieniądze na fałszywe inwestycje. Wiadomości trafiają do tych osób, których numery znalazły się na liście wykorzystanych przez grupę przestępczą. CBZC prosi ofiary oszustw, by przesłać na adres mailowy szczegóły wyłudzenia pieniędzy.

Możesz dostać SMS-a od CBZC. To prawdziwa wiadomość

Na czym polegał przestępczy proceder? Oszuści zamieszczali w internecie ogłoszenia o możliwości dokonania inwestycji zapewniającej szybki i duży zysk. Osobie zainteresowanej, która dokonała wpłaty pierwszych środków pieniężnych, zakładano konta na stronach fałszywych giełd, gdzie pokrzywdzeni widzieli rosnące zyski. Ofiary były proszone o instalowanie na swoich komputerach czy smartfonach oprogramowania (AnyDesk), umożliwiającego zdalny dostęp do ich urządzeń i wykonywanie zdalnie nieautoryzowanych operacji, wiążących się z obciążeniem finansowym (np. zawieranie zdalnie umów kredytowych, pożyczek, dokonywanie przelewów pieniędzy). Wszelkie próby wypłaty przez pokrzywdzonych zgromadzonych środków kończyły się niepowodzeniem.

SMS od Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przychodzi z numeru 798 030 846. Poniżej zamieszczamy jego treść:

"Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi śledztwo dotyczące oszustw inwestycyjnych na platformach internetowych nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi.

Pana/Pani numer ujawniono na liście rozmów zrealizowanych przez grupę przestępczą.

W przypadku wpłaty środków finansowych na inwestycję, prosimy o przekazanie szczegółów utraty środków, na adres e-mail: oszustwa.inwestycyjne@cbzc.policja.gov.pl"

Przesyłane przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wiadomości nie będą zawierały danych osobowych ani żadnych innych danych wrażliwych. "W związku z możliwymi próbami podszywania się pod CBZC prosimy o dokładną weryfikację adresu e-mail w otrzymanej wiadomości" – napisano w komunikacie. SMS-y nie będą zawierały też linków przekierowujących do innych stron.

Źródło: Radio ZET