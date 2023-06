Groźnie w pogodzie. Są alarmy dla 7 województw. W prognozach kolejne alerty

W środę pogoda będzie zmienna – poinformowała o poranku dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. Najwięcej pogodnego nieba pojawi się nad morzem. Na pozostałym obszarze występować będzie zachmurzenie zmienne, z przewagą większej ilości chmur i deszczu. Na południu mogą wystąpić groźne zjawiska meteorologiczne. "Burze możliwe są już od godzin porannych, szczególnie na południowym wschodzie, ale największą intensywność osiągną po południu" – czytamy w serwisie Burza-Alert-IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do 24 na zachodzie Polski.

Silny deszcz i burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW w środę 14 czerwca

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano w trzech województwach:

świętokrzyskim , poza powiatami koneckim, skarżyskim;

, poza powiatami koneckim, skarżyskim; podkarpackim , w powiatach: stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, przeworskim, rzeszowskim, Rzeszów, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;

, w powiatach: stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, przeworskim, rzeszowskim, Rzeszów, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim; małopolskim, w powiecie dąbrowskim.

Alerty będą ważne do godziny 12 w środę. IMGW prognozuje, że w czasie burz może spaść od 25 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą sięgać do 60 km/h. Równocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem. Żółte alarmy wydano dla siedmiu województw:

podkarpackiego ,

, małopolskiego ,

, śląskiego ,

, świętokrzyskiego ,

, lubelskiego ,

, południowej części łódzkiego i mazowieckiego.

Alerty będą obowiązywały w środę od godziny 12 do godziny 22. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. IMGW zaleca śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

fot. IMGW

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Prognoza zagrożeń na czwartek i piątek

Synoptycy IMGW wydali także prognozę zagrożeń na kolejne dni. W czwartek 15 czerwca alerty pierwszego stopnia w związku z wystąpieniem burz z gradem będą obowiązywać w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz w północnej połowie woj. mazowieckiego. Z kolei w piątek 16 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać żółte ostrzeżenia przed burzami z gradem na terenie sześciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i w północnej połowie woj. mazowieckiego. Burze bez opadów gradu mogą pojawić się w województwie lubuskim i wielkopolskim.

RadioZET.pl/IMGW/PAP