IMGW podwyższa alerty pogodowe. Czerwone ostrzeżenia przed burzami

Burze z gradem w wielu miejscach Polski przerwały tropikalne upały, które szczególnie doskwierają w ostatnich dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w sobotę po południu zmienił poziom ostrzeżeń przed nagłymi ulewami z gradem.

Ostrzeżenia IMGW. Wprowadzono czerwone alerty

Dla części woj. warmińsko-mazurskiego i małopolskiego podwyższono alert z II na III, najwyższy stopień. "W rejonie występują stacjonarne burze generujące intensywny wielogodzinny opad deszczu. Łączna suma opadu może przekraczać 60 mm. Możliwe porywy wiatru do 65 km/h oraz opady gradu" - ostrzegają synoptycy.

Najwyższy poziom ostrzeżeń przed burzami z gradem wprowadzono dla:

woj. małopolskiego (pow. nowotarski, limanowski),

(pow. nowotarski, limanowski), woj. warmińsko-mazurskiego (pow. ostródzki, olsztyński, Olsztyn, mrągowski).

W najnowszym komunikacie pogodowym, opublikowanym w sobotę po godz. 18, IMGW raportowało: "Na Sądecczyźnie występują południkowo ułożone komórki burzowe, które wolno przesuwają się na wschód. Natężenie opadów wynosi od 5-15 mm/godz., ale z uwagi na wolny ruch układu kumulowane sumy miejscami mogą przekraczać 40 mm. Miejscami, notowany jest grad o średnicy do 3 cm".

Drugi stopień alertu przed burzami z gradem obowiązuje dla:

woj. małopolskiego,

woj. podkarpackiego,

woj. podlaskiego,

woj. warmińsko-mazurskiego ,

, woj. świętokrzyskiego (poza zachodnimi powiatami),

(poza zachodnimi powiatami), woj. śląskiego (południowe powiaty),

(południowe powiaty), woj. mazowieckiego (poza zachodnimi powiatami).

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - wynika z ostrzeżenia IMGW.

Z kolei alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wprowadzono dla:

woj. śląskiego,

woj. łódzkiego,

woj. mazowieckiego (zachodnie powiaty),

(zachodnie powiaty), woj. kujawsko-pomorskiego,

woj.wielkopolskiego (wschodnie powiaty),

(wschodnie powiaty), woj. pomorskiego (południowe powiaty),

(południowe powiaty), woj. zachodniopomorskiego (południowo-wschodniej powiaty).

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" - ostrzegają synoptycy IMGW.

Pogoda na sobotę 19 sierpnia i niedzielę 20 sierpnia. Prognoza IMGW

W nocy zachmurzenie będzie duże ze stopniowymi rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na wschodzie mogą być one aktywne przez całą noc. Podczas burz opady deszczu wyniosą ok. 20 mm. Porywy wiatru początkowo ok. 70 km/h. Początkowo może też wystąpić grad.

Synoptyk IMGW Anna Woźniak dodała, że przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić także na krańcach północno-zachodnich. Nad ranem możliwe są tam mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich ok. 15 stopni. Wiatr słaby, zmienny.

PAP - Jacek Buraczewski